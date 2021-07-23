Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про важливу мету, яку поставила перед собою
Крім власної танцювальної та телевізійної кар'єри балерина в останній рік працює ще й директором Київського державного хореографічного училища. Як повідомляє Politeka.net, в новому пості в своєму Instagram Кухар розповіла про те, яка це велика відповідальність.
Танцівниця розповіла про завершення вступних іспитів в училище, в рамках яких були відібрані 30 молодих артистів.
"Моє завдання як керівника навчального закладу-створити умови для студентів і педагогів, налагодити системні навчальні процеси. Адже йдеться фактично про відродження нашого балетного храму", - підкреслила балерина.
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Вона розповіла, що за рік їм з командою професіоналів вдалося розробити навчальні програми, які відповідають сучасним стандартам. Крім того, ведуться роботи і щодо поліпшення стану самої будівлі навчального закладу.
"Я відчуваю божевільну відповідальність, але разом з тим і неймовірне щастя від роботи з молодими талантами!",- підсумувала Кухар.
Вона також показала знімок, на якому розповідає щось юним балеринам.
Нагадаємо, чоловік Кухар з "Танців з зірками" без сорочки поділився секретом на всі випадки життя.
Як повідомляла Politeka, сумна Кухар з "Танців з зірками" оголосила про завершення важливого етапу у своєму житті.
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" в невагомому одязі віддалася насолоді в поле.