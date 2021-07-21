Чоловік знаменитої української балерини і судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар поділився корисним секретом і показав себе в процесі готування

Український артист балету, прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Олександр Стоянов поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому народний артист України розкрив себе з нового боку, показавши, як займається готуванням.

Стоянов поділився знімком, на якому захоплено готує стейк на сковороді. При цьому фото вийшло дуже домашнім і життєвим: на задньому плані можна помітити затишну кухню, а сам танцюрист стоїть з оголеним торсом в одних домашніх штанях. З його шиї звисає підвіска на золотому ланцюжку. Артист балету виглядає дуже зосередженим на готуванні.

"Перш ніж смажити, потрібно спочатку добре розігріти ... Рецепт застосовується на всі випадки життя!", - підписав знімок Стоянов.

Його шанувальники не змогли пройти повз такого поста, і тут же почали його коментувати.

"Захоплююся такою людиною!! Все вміє!", "Згодна", "чудове фото!",- пишуть захоплені фанати під знімком.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" розтанула в обіймах чоловіка-красеня в квітковому полі.

Як повідомляла Politeka, Кухар влаштувала Гарячі Танці з "Холостяком", поки чоловік відвернувся.

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