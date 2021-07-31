Судья "Танців з зірками" и балерина Екатерина Кухар показала, как отдыхает с мужем на Мальдивах
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым вновь отправилась на отдых. Красотка решила поделится в Инстаграм, как проводит время с мужем.
На новом фото Екатерина не показалась на фото. Красотка сидела за столом с ноутбуком, снимая своего мужа Александра, который выходил из бассейна без одежды. Как можно понять, пара решила отдохнуть на Мальдивах.
"Дайте мне кофе, чтобы изменить то, что я могу. И вино, чтобы принять то, что я не могу", - написала Екатерина под фото.
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Трагедия у Комарова из "Мир наизнанку", украинцы соболезнуют утрате: "Теперь он ушел к сыну..."
Тело пролежало 10 дней: при жутких обстоятельствах оборвалась жизнь популярного актера
Авто, в котором ехал экс-солист Modern Talking с сыном, полностью сгорело: "Отказала педаль и…"
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Как ваши дела", "А чего не Бердянск?", "Блаженство".
Стоит отметить, что балерина Екатерина Кухар является директоркой КГХУ, вступив в должность в прошлом году.
Напомним, Екатерина Кухар потерялась в толпе молоденьких балерин, такая хрупкая, что не отличить
А еще Politeka писала, что Екатерина Кухар в легком халатике устроила зажигательные танцы посреди листвы
Также Politeka сообщала, что муж Кухар из "Танців з зірками" заставил восторгаться жгучей красоткой