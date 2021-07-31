Судья "Танців з зірками" и балерина Екатерина Кухар показала, как отдыхает с мужем на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым вновь отправилась на отдых. Красотка решила поделится в Инстаграм, как проводит время с мужем.

На новом фото Екатерина не показалась на фото. Красотка сидела за столом с ноутбуком, снимая своего мужа Александра, который выходил из бассейна без одежды. Как можно понять, пара решила отдохнуть на Мальдивах.

"Дайте мне кофе, чтобы изменить то, что я могу. И вино, чтобы принять то, что я не могу", - написала Екатерина под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как ваши дела", "А чего не Бердянск?", "Блаженство".

Стоит отметить, что балерина Екатерина Кухар является директоркой КГХУ, вступив в должность в прошлом году.

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