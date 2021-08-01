Прима-балерина й суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар вирушила в чергову романтичну подорож зі своїм коханим

39-річна зірка і її благовірний, теж артист балету, Олександр Стоянов зараз відпочивають на Мальдівах. Катерина показала, чим вони займаються ночами в джунглях у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, дівчина опублікувала в "сторіз" кадри, на яких вони з чоловіком "блукали" посеред хащів у пошуках своєї вілли. Незважаючи на звуки диких птахів і звірів, що доносилися звідусіль, пара, судячи з усього, нітрохи не боялася. Навпаки, Кухар вирішила розважити чоловіка танцями. Балерина витончено продемонструвала кілька рухів, ніби заманюючи коханого вглиб лісу.

"Мальдівська мавка..., - так він охрестив її, знімаючи те, що відбувається на телефон, ледь встигаючи, - Тільки не біжи, я за тобою! Гаразд, Катерина Ігорівна... ти мене зараз кудись заведеш!"

До цього Кухар показувала в "сторіз", як зустріла невелику акулу біля самого берега. Хоробра артистка зайшла в воду, щоб краще зняти рибу.

"Підходь ближче", каже😅", - у балерини вийшло ще й пожартувати.

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