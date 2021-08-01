Балерина Екатерина Кухар на отдыхе встретила настоящую акулу и подошла к ней, забыв о страхе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно звездная красотка вместе с мужем отправилась на отдых на сказочные Мальдивы, откуда активно постит в сторис солнечные фото и видео.

Так, в этот раз Екатерина выложила в сеть забавные и одновременно опасные кадры – оказалось, что в прозрачной воде возле пляжа появилась настоящая живая акула. Конечно же, балерина поспешила ее снять и показать своим поклонникам. Также Катя решила приблизиться к опасному существу и зашла в воду.

Как видно, перед камерой звезда появилась в пляжном прозрачном платье белого цвета, под которым видно белое бикини, и которое подчеркнуло ее изящную фигурку. Волосы красотки собраны в небрежную прическу, а на лице нет макияжа, только счастливый вид.

"Подходи поближе, говорит", - подписала сторис Кухар, а также спросила, побоялись бы ее фолловеры приблизиться к акуле.

Напомним, Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар расслабилась с мужем на Мальдивах: "А чего не Бердянск?".

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