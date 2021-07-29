Известная украинская артистка балета, судья шоу " Танцы со звездами" Екатерина Кухар тронула нежным фото
Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Екатерина Кухар поделилась с поклонниками красивым фото, которое подписала очень загадочно, пишет Politeka.net.
В stories в своем Instagram заслуженная артистка Украины Екатерина Кухар опубликовала нежное фото напротив солнца. Женщина была в длинном легком платье, которое красиво развивалось.
"А если честно, нам вместе не место, ты же знаешь сам...", - загадочно написала Кухар.
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Кому посвящены эти слова, сказать трудно. Напомним, что Кухар замужем за артистом балета Александром Стояновым. Они воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Настю.
Балетом Екатерина Кухар начала заниматься с пяти лет. ее отвели во Дворец пионеров на секцию спортивной гимнастики, но уже после первой тренировки перевели в балетный кружок.
Заметим, что широко известной Екатерина Кухар стала благодаря телевизионному шоу "Танцы со звездами". Прима-балерина Национальной оперы зарекомендовала себя как требовательный и объективный член жюри, чем и привлекла внимание поклонников танцевального шоу. К тому же, Екатерина руководит балетной труппой "KievBallet", которая насчитывает около 30 артистов, гастролирующих в таких странах как Франция, Польша, Бельгия, США.
Ранее Politeka писала, что Екатерина Кухар потерялась в толпе молоденьких балерин, такая хрупкая, что не отличить: видео.
Напомним, что муж повар из " Танцев со звездами "заставил восхищаться жгучей красавицей:" она вывела меня...".
А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танцев со звездами" в окружении юных балерин рассказала о своей цели: "Чувствую безумную ответственность".