Известная украинская артистка балета, судья шоу " Танцы со звездами" Екатерина Кухар тронула нежным фото

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Екатерина Кухар поделилась с поклонниками красивым фото, которое подписала очень загадочно, пишет Politeka.net.

В stories в своем Instagram заслуженная артистка Украины Екатерина Кухар опубликовала нежное фото напротив солнца. Женщина была в длинном легком платье, которое красиво развивалось.

"А если честно, нам вместе не место, ты же знаешь сам...", - загадочно написала Кухар.

Кому посвящены эти слова, сказать трудно. Напомним, что Кухар замужем за артистом балета Александром Стояновым. Они воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Настю.

Балетом Екатерина Кухар начала заниматься с пяти лет. ее отвели во Дворец пионеров на секцию спортивной гимнастики, но уже после первой тренировки перевели в балетный кружок.

Заметим, что широко известной Екатерина Кухар стала благодаря телевизионному шоу "Танцы со звездами". Прима-балерина Национальной оперы зарекомендовала себя как требовательный и объективный член жюри, чем и привлекла внимание поклонников танцевального шоу. К тому же, Екатерина руководит балетной труппой "KievBallet", которая насчитывает около 30 артистов, гастролирующих в таких странах как Франция, Польша, Бельгия, США.

Ранее Politeka писала, что Екатерина Кухар потерялась в толпе молоденьких балерин, такая хрупкая, что не отличить: видео.

Напомним, что муж повар из " Танцев со звездами "заставил восхищаться жгучей красавицей:" она вывела меня...".

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танцев со звездами" в окружении юных балерин рассказала о своей цели: "Чувствую безумную ответственность".