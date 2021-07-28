Відома українська балерина Катерина Кухар показала незвичайне відео і розповіла про освітній проект для майбутніх балетних артистів
Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар виклала у своєму Instagram незвичайне відео з фотосесії, на якому її ледь можна помітити. Справа в тому, що артистка знята в натовпі молодих балерин, а сама на настільки тендітна, що майже не відрізняється від юних дівчат.
За словами Кухар, вона викладала це відео в сторіс, і воно зустріло таку бурхливу реакцію, що вирішила викласти його повноцінним постом на пам'ять собі. "Це відео зібрало стільки захоплення в сторіс, що вирішила залишити його тут на пам'ять", - поділилася балерина.
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Також Катерина розповіла про свій освітній проект: "Ми запровадили літню позашкільну освіту – »Summer ballet intensive KSBC". Ми приєдналися до всесвітньої практики і проводимо різні майстер-класи з кращими майстрами балету. Переймати досвід від практиків сцени - дуже цінно, оскільки вони навчають через свою призму творчості і діляться своїми багаторічними досягненнями", - зазначила Кухар.
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