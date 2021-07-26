Відома балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася відпочинком

Як пише Politeka.net, 39-річна артистка дуже любить відпочивати. Вона регулярно літає з сім'єю за кордон, де насолоджується розкішним відпочинком. Втім, в Україні зірка теж вважає за краще не втрачати часу даремно. Вона знаходить місця для відпочинку в Києві, Одесі та інших українських містах.

Цього разу артистка показала, як насолоджується відпочинком в межах Києва. Зірка була одягнена в легкий літній халатик з незвичайними геометричними візерунками, який розвивався на вітру. Катерина стояла посеред зеленого листя і вирішила трохи запалити на камеру.

Кухар рухалася в такт музики, а її халатик акуратно розвивався. Під нарядом виднілося чорне бікіні, надіте для того, щоб засмагати на сонечку. Варто відзначити, що виглядала балерина чудово. На відпочинку вона не забула про зачіску і макіяж.

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