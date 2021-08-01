Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар отправилась в очередное романтическое путешествие со своим возлюбленным
39-летняя звезда и ее благоверный, тоже артист балета, Александр Стоянов сейчас отдыхают на Мальдивах. Екатерина показала, чем они занимаются ночами в джунглях у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, девушка опубликовала в "сториз" кадры, на которых они с супругом "блуждали" посреди хащей в поисках своей виллы. Несмотря на звуки диких птиц и зверей, доносившиеся отовсюду, пара, судя по всему, ничуть не боялась. Наоборот, Кухар решила развлечь мужа танцами. Балерина утонченно продемонстрировала несколько движений, будто завлекая любимого вглубь леса.
"Мальдивская мавка..., - так он окрестил ее, снимая происходящее на телефон, едва поспевая, - Только не беги, я за тобой! Ладно, Екатерина Игоревна... ты меня сейчас куда-то заведешь!"
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До этого Кухар показывала в "сториз", как повстречала небольшую акулу у самого берега. Храбрая артистка зашла в воду, чтобы получше заснять рыбу.
"Подходи поближе", говорит 😅", - у балерины получилось еще и пошутить.
Напомним, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар расслабилась с мужем на Мальдивах: "А чего не Бердянск?".
Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар намекнула на расставание: "Нам вместе не место".
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар потерялась в толпе молоденьких балерин, такая хрупкая, что не отличить: видео.