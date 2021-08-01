Балерина Катерина Кухар на відпочинку зустріла справжню акулу і підійшла до неї, забувши про страх

Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно зіркова красуня разом з чоловіком вирушила на відпочинок на казкові Мальдіви, звідки активно постить в сторіс сонячні фото і відео.

Так, цього разу Катерина виклала в мережу забавні і одночасно небезпечні кадри - виявилося, що в прозорій воді біля пляжу з'явилася справжня жива акула. Звичайно ж, балерина поспішила її зняти і показати своїм шанувальникам. Також Катя вирішила наблизитися до небезпечної істоти і зайшла у воду.

Як видно, перед камерою зірка з'явилася в пляжному прозорому платті білого кольору, під яким видно біле бікіні, і яке підкреслило її витончену фігурку. Волосся красуні зібрані в недбалу зачіску, а на обличчі немає макіяжу, тільки щасливий вигляд.

"Підходь ближче, каже", - підписала сторіс Кухар, а також запитала, побоялися б її фоловери наблизитися до акули.

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