Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар повернулася з сім'єю додому після відпочинку

Зірка деякий час провела з чоловіком, Олександром Стояновим, на Мальдівах, повідомляє Politeka.net.

Артистка публікувала яскраві знімки зі свого ідеального відпочинку, і цього разу один з таких кадрів підкріпила несподіваним підписом.

На фото Кухар позувала, дивлячись в ноутбук на пляжі. Вигляд у прими був серйозний.

"Ми вже повернулися до Києва і тим часом, я насолоджуюся останніми днями відпустки. Зловила хвилю сил і натхнення і не збираюся її відпускати ...)) З бажанням і новими силами готуємося з командою до нового навчального року.

А фото залишаю на пам'ять, щоб повертатися думками до свого особистого «місця сили» і наповнюватися! 🤍 ",- поділилася артистка.

За 25 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Красиво , стильно, креативно. ❤️💐💫❤️💐💫❤️💐💫", "Як же красиво ви відпочивали👏", "⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Зараз на артистку підписані 324 тисяч користувачів мережі. Пости Кухар збирають сотні лайків за нетривалий час.

У своїх публікаціях зірка ділиться своїми думками. Наприклад, нещодавно балерина висловила ідею харчуватися простою їжею, властивою вашому регіону.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" здивувала зовнішністю без макіяжу після довгого купання в океані

Як повідомляла Politeka, Кухар, Осадча, Полякова та інші зірки зізналися, куди "втекли" з України

Також Politeka писала, Кухар з "Танців з зірками" розкрила себе з несподіваного боку на Мальдівах