Оля Полякова, Екатерина Кухар, Катя Осадчая и другие звезды уехали курорт

Как пишет Politeka.net, украинские звезды решили не сидеть дома и отправились на курорты. "Звездный путь" решил рассказать, кто и куда отправились.

"Где прошли звездные отпуска?

Кто-то уже успел зарядиться летним вайбом, а кто-то продолжает им пользоваться.

1. Лилия Ребрик - Болгария

2. Оля Полякова - Франция

3. MONATIK и Ирина Монатик - Греция

4. Екатерина Кухар - Мальдивы

5. Алина Гросу и Полянский - Одесса

6. Сергей Танчинец - Кипр

7. Джамала - Турция

8. Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов - Турция

9. Леся Никитюк - Черногория

10. ALYOSHA - Кипр

Какой отдых этим летом выбрали вы? Делитесь в комментариях", - написано было под публикацией и добавлены фото звезд.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пусть домой все возвращаются, скоро очередной локдаун", "Гросу самая богатая по ходу!!", "Никитюк уже б на пуанты стала. Кто-нибудь скажите ей, что длинные ноги и накачанные губы для счастья и мужчин НЕ ГЛАВНОЕ!".

Напомним, Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше

Также Politeka писала, что продюсер Поляковой предупредил организаторов концерта ко Дню Независимости о рисках

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