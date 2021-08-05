Оля Полякова, Екатерина Кухар, Катя Осадчая и другие звезды уехали курорт
Как пишет Politeka.net, украинские звезды решили не сидеть дома и отправились на курорты. "Звездный путь" решил рассказать, кто и куда отправились.
"Где прошли звездные отпуска?
Кто-то уже успел зарядиться летним вайбом, а кто-то продолжает им пользоваться.
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1. Лилия Ребрик - Болгария
2. Оля Полякова - Франция
3. MONATIK и Ирина Монатик - Греция
4. Екатерина Кухар - Мальдивы
5. Алина Гросу и Полянский - Одесса
6. Сергей Танчинец - Кипр
7. Джамала - Турция
8. Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов - Турция
9. Леся Никитюк - Черногория
10. ALYOSHA - Кипр
Какой отдых этим летом выбрали вы? Делитесь в комментариях", - написано было под публикацией и добавлены фото звезд.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Пусть домой все возвращаются, скоро очередной локдаун", "Гросу самая богатая по ходу!!", "Никитюк уже б на пуанты стала. Кто-нибудь скажите ей, что длинные ноги и накачанные губы для счастья и мужчин НЕ ГЛАВНОЕ!".
Напомним, Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше
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