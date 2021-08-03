Певица Оля Полякова эпатировала публику "взрослым" фото своей 16-летней дочки, за что ее тут же линчевали в Сети

Скандальный кадр, которым 37-летняя артистка поделилась ранее в Инстаграм, был сделан во время недавней вечеринки, посвященной дню рождения ее супруга Вадима. Вечер был не просто грандиозным, но еще и тематическим. Дочь Поляковой Маша выглядела, как кубинская красотка, и позировала с бутафорской винтовкой в весьма пикантном ракурсе.

"Хозяйка картеля))", - говорилось в подписи к снимку.

Оля решила объяснить, что ее сподвигло выставить столь смелое фото ребенка. Речь об этом зашла в программе "Світське життя", передает Politeka.net.

"Я всегда думаю, что я делаю. Это шутка, и не надо искать черную кошку в темной комнате и преступления там, где его нет. Это Куба, нарко-вечеринки, все это было в истории, поэтому она была одета, как кубинская девушка", - заявила Полякова, отметив, что заготовила много театральных "штук" специально для торжества.

По словам певицы, ей очень понравилось, как дочка получилась на фото, поэтому она решила похвастаться им в Сети. Полякова добавила в своей игривой манере, что девушки могут "выглядеть сексуально и в 16, и в 30 с большим хвостиком".

Напомним, скандал Поляковой с Меладзе не утихает, певица сделала новое заявление: "Если бы это была не правда, они…"

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