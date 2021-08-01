Ничего себе поворот!

Певица Оля Полякова поцеловала своего коллегу по сцене Максима Барских

Как передает Politeka.net, все произошло во время того Катя Осадчая брала у него интервью для программы "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца)

Артист как раз рассказывал о предстоящем мюзикле с его участием, когда внезапно в кадре появилась Ольга Полякова и попыталась поцеловать артиста.

Сначала Барских растерялся, но взял инициативу на себя - наклонив артистку, он впился в ее губы.

"Походу меня подрежут и закопают в лесу. Муж Оли", - заявил певец, стирая помаду с губ.

Напомним, четыре года назад на премии «Муз-ТВ 2017» в Москве Барских поцеловал Лободу на глазах у 30-тысячной публики.

Позже певица призналась, что за этой эпатажной выходкой стоял режиссер и продюсер Алан Бадоев.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Поляковой смутила украинцев "взрослыми" песнями

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