Певица Оля Полякова поцеловала своего коллегу по сцене Максима Барских
Как передает Politeka.net, все произошло во время того Катя Осадчая брала у него интервью для программы "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца)
Артист как раз рассказывал о предстоящем мюзикле с его участием, когда внезапно в кадре появилась Ольга Полякова и попыталась поцеловать артиста.
Сначала Барских растерялся, но взял инициативу на себя - наклонив артистку, он впился в ее губы.
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"Походу меня подрежут и закопают в лесу. Муж Оли", - заявил певец, стирая помаду с губ.
Напомним, четыре года назад на премии «Муз-ТВ 2017» в Москве Барских поцеловал Лободу на глазах у 30-тысячной публики.
Позже певица призналась, что за этой эпатажной выходкой стоял режиссер и продюсер Алан Бадоев.
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