Известная певица Ольга Полякова снова высказалась о вызывающем и неприличном поведении дочери

Артистка недавно угодила в скандал, поддержав выступление дочери. Несовершеннолетняя Маша выступила с группой и попала под волну насмешек, ведь исполнила песни с неприличными выражениями. Рядом стоящая Полякова радостно подпевала и поддерживала Машу. Именно поэтому поток комментариев все еще сыплется на певицу.

Под новым постом артистка снова решила оправдать свою дочь:

«В 15 рано, в 50 поздно... А когда не рано и не поздно? Когда можно быть самим собой? Спасибо, Маша, что не боишься. Пробовать, ошибаться, спорить, доказывать, бунтарить. Задавать вопросы, которые могут встретить неприятие. Эйджизм и сексизм это как раз про страх. Страх быть осужденным, порицаемым, страх заявить о себе, быть собой таким, каким ты есть, зависеть от чужого мнения, от чужих оценок.

Когда-то я перестала бояться быть смешной. Это принесло мне удачу. Сейчас я учусь быть открытой. Любить себя, свой возраст, свое тело, свои мысли и чувства. Любить людей такими, какие они есть, не требуя от них соответствовать моим ожиданиям. Учусь быть, а не казаться. И я не боюсь, что это кому-то не понравится. Возможно, это и заставляет меня работать над собой, быть полной идей, планов, энергии, страсти и любви» - написала Полякова, в очередной раз получив бурную реакцию в сети.

Мнения поклонников разделились: кто-то обсудил внешность звезды и ее неестественную форму бюста. Кто-то был удивлен неудовлетворительным поведением Маши, а кто-то просто поддержал право Поляковой заступиться за дочь:

«Ценю своё время удаляюсь от Поляковой с ее страницы ,как то я была другого мнения , а на таких как мы Они зарабатывают не плохие деньги; Разочаровали как то так; Можно воспитывать по-разному, но маты....; Ой какой стрёмный силикон 🥴 плохой ракурс для фото; Это ж сколько зависти у людей; Но грудь делал руко*опый хирург((( Какой прекрасный силикон; Так не хватает Вас сейчас...😢».

Напомним, Полякова резко высказала украинцам, что о них думает после волны негатива в адрес дочери

А еще Politeka писала, что Оля Полякова в блестящем боди и колготках в клеточку устроила "дикие" танцы

Также Politeka писала, что Полякова на всю страну похвасталась роскошным особняком с яхтой, баней и купелью