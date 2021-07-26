Певица Оля Полякова ответила на критику творчества своей старшей дочери Маши

16-летняя дочь популярной украинской исполнительницы с друзьями создала панк-рок группу "Швы", которая на днях дала первый концерт. Однако, в Сети стали возмущаться из-за матов в текстах песен. Оля Полякова решила ответить на такие замечания, сообщает Politeka.net.

«Конечно понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что то, что делает Маша – это просто сказочки для деток по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь», - сказала артистка.

Полякова подчеркнула, что всегда будет поддерживать свою дочь.

«Она развивается в таком направлении, это ее право. Я могу даже не быть на ее стороне, но поддерживать я ее буду всегда. Чего и вам со своими детьми желаю. Она еще покажет вам, поверьте», - заявила артистка.

Напомним, Оля Полякова в блестящем боди и колготках в клеточку устроила "дикие" танцы.

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