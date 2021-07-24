Старшая дочка певицы Оли Поляковой, Маша, показала, как выступила на первом сольном концерте

16-летняя дочь популярной украинской исполнительницы делает первые шаги в музыкальной карьере, сообщает Politeka.net. Девушка с друзьями создали рок-группу "Швы", которая на днях дала первый концерт.

Мария опубликовала видео с выступления в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Дочь певицы исполняла композицию в микрофон, когда позади нее парни играли на гитарах. Примечательно, что Маша была в мини-платье и кедах. Однако дерзкий стиль присутствовал не только в одежде подростка, а также в текстах "взрослых" песен, в которых отчетливо слышались нецензурные выражения.

Зрители пританцовывали, подпевали и аплодировали.

"Концерт @shvy_official И так первый сольный концерт @shvy_official спасибо всем тем кто нас поддерживал ❤️❤️Дальше больше !!", - написала Мария.

"Молодец мне понравилось", "это было афигенно 🔥🔥🔥", "Петь это явно не твое 🤮🤢", "Ну, честно не очень, но для начала может и пойдёт)", "Главное,что ты личность и индивидуальность....и то,что ты делаешь тебе по душе", "Позор 💩🤮🤮🤮 ну что за маты, так некрасиво", "Все понимаю...но это ужасно. Нецензурное выражение на людях, при маме... это некрасиво для молодой девушки", - прокомментировали пользователи сети.

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