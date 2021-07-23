Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась успехами своей дочери Маши, которая дала концерт с собственной рок-группой

Как известно, 16-летняя Маша Полякова не только активно ведет свою страничку в Инстаграм и снимается в фотосессиях, но и довольно давно демонстрирует интерес к музыке. Как стало известно, девушка успела собрать собственную группу, которую они с друзьями назвали «Швы». Подростки долго репетировали, и решили провести свой первый концерт. Кадрами их выступления поделилась в Инстаграм Полякова-старшая, сообщает Politeka.net.

Сама певица рассказала, что это был первый в жизни Маши концерт, который прошел в рамках «тусовки Тик-Токеров», как выразилась Полякова.

На кадрах юная девушка в компании своих одногруппников исполняет собственные песни, а ее мама в толпе выкрикивает «Давай-давай!».

Впрочем, впечатления украинцев от выступления Поляковой-младшей оказались весьма неоднозначными.

«Кровь из ушей», «Что то народ злой, нет что бы подержать ребёнка за смелость уже можно сказать Маша молодец», «Люди злющие и завистливые! Маша, никого не слушай!», «Просто ужасно!», «Till Lindeman нервно курит в сторонке», «Если бы не мама - её бы там заплевали», «Полный бред», «Девочка молодец, что пробует себя. Но это не песни, это нескромные вопли», - пишут люди.

Напомним, Оля Полякова отправила младшую дочь в лагерь с туалетом на улице.

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой в купальнике засветила отдых на белоснежной яхте.

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой похвасталась пятой точкой на фоне маминой яхты.