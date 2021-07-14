Украинская певица Оля Полякова рассказала, где проводит время ее младшая дочь

Популярная артистка - мать двоих дочерей, 16-летней Маши и 9-летней Алисы, пишет Politeka.net. Звезда часто показывает своих чад в соцсети, а также много о них рассказывает.

В этот раз певица в своих сторис рассказала об Алисе, которую она отправила в палаточный лагерь, однако ребенку там не понравилось.

"Я хочу рассказать вам историю. Я, значит, отправила свою Алису в палаточный лагерь. Они живут в палатках, понятное дело, туалет на улице, спят в спальных мешках.

Побыв там три дня, мой ребенок вчера позвонил мне в течение дня 50 раз с просьбой забрать ее. Мол, она все осознала, она осознала, как круто она живет, какой красивый у нее дом, какая прекрасная у нее жизнь, какой прекрасный у нее туалет, какие прекрасные у нее родители, что все ей дают.

"Мамочка, я все осознала! Я все поняла, я больше так не буду. Забери!", - и вот тут я поняла, что я вытащила ребенка из зоны комфорта", - поделилась Оля

По словам артистки, даже ее муж не выдержал и захотел увезти дочь из лагеря. Однако Полякова неприклонна, сравнив палаточный лагерь со своими гастролями, где сталкивается с такими же условиями.

"Ты справишься, малышка!", - подытожила артистка.

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