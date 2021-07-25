Дочь известной певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша рассказала о травме и ее реакции на это

Как сообщает Politeka.net, дочь известной украинской певица Оли Поляковой Маша активный блогер в Instagram. 16-летняя девушка показывает в сети свою насыщенную жизнь, собрав на своей странице уже 170 тысяч подписчиков.

Так, в этот раз Полякова-младшая рассказала в сторис о полученной травме, и поделилась, что у нее высокий болевой порог, так что боли они не почувствовала. По словам Маши, она повредила палец на ноге, но даже не поняла этого. Только когда руками решила пощупать влагу, то поняла, что это кровь.

"Интересный факт про меня. У меня очень высокий болевой порог. Я себе раздолбала пальцы в кровь на ноге и даже этого не почувствовала. Я трогаю пальцы, думаю, почему они мокрые. Потом смотрю на пальцы, а они все в крови. И я такая, оу, прикольно", - рассказала Маша Полякова.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Поляковой смутила украинцев "взрослыми" песнями, видео: "Это некрасиво".

Как сообщала Politeka, Дочь Оли Поляковой устроила рок-концерт, озадачив украинцев: "Если бы не мама, ее бы заплевали".

Также Politeka писала, что Оля Полякова отправила младшую дочь в лагерь с туалетом на улице: "Мамочка, я все осознала!".