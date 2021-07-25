Известная певица Оля Полякова показала один из самых сложных концертных образов

Известная артистка долго боролась за то, чтобы выступать без ограничений и в первую очередь поспешила вакцинироваться, чтобы устраивать концерты чуть ли не каждый день. Причем реакцию пользователей сети Ольга вызывает сразу и не всегда положительную.

Яркие наряды, откровенные вырезы, необычные украшения и цветовая гамма не оставляют никого равнодушными. Поэтому Полякова всегда спокойно реагирует на любые отзывы. Не так давно в разделе Стори в Инстаграм артистка показала, как веселится в одном из своих костюмов перед концертом.

Массивная накидка, которая весит несколько кг, выглядит весьма внушительно, а вот крошечный боди с множеством блесток, бусин и ярким дизайном смотрелся очень необычно. В сочетании с ярким макияжем образ звезды вышел весьма эксцентричным.

Сама Ольга давно привыкла к необычным решениям, поэтому легко сплясала на камеру в необычном наряде и показала длинные ноги, которыми так гордится.

Напомним, Полякова в костюме из одних блесток разозлила украинцев своим выступлением: "Одно и то же десять лет!".

Как сообщала Politeka, Полякова сжала корсетом роскошные формы, напросившись на комплименты: даже Лолита в восторге.

Также Politeka писала, что Полякова в откровенных нарядах дала жару на сцене, заставив Астафьеву охнуть: "Как же очень!".