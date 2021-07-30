Певица Оля Полякова за словом в карман не лезет - звезда дала жесткий отпор хейтерам

Так, 37-летняя артистка сейчас находится на юге Франции. В своих "сториз" в Инстаграм Полякова показала прогулку по Ницце со своей старшей дочерью Машей, передает Politeka.net.

"Мы с Марусей сделали шопинг, купили шляпы, платья и костюмы и идем посмотреть на современное искусство", - объявила певица, а на следующих кадрах устроила украинцам разгон.

"Ребята, читаю ваши комментарии и душа радуется. Пока вам будет дело до чужих си*ек и чужих детей, вы не будете жить своей полноценной жизнью. С любовью, Оля Полякова", - съязвила она.

Видимо, таким образом Полякова отреагировала на массовый хейт, посыпавшийся на ее семью после того, как в Сети показали кадры с первого концерта Маши. Девушка пробует свои силы в певческой карьере. Во время выступления со своей группой "ШВЫ" она исполнила матерную песню. Ее мама при этом снимала процесс и улыбалась. Более того, Полякова похвалила дочь, выложив фргаменты у себя в Инстаграм.

Чуть позднее певица сделала еще один пост:

"Я выдержу любой хейт и критику…, мне пох…, но подумайте о наших детях и подростках , вы же, су*а, их тоже не жалеете, ведь самые ейжисткие и бодишеймерские коменты исходят от женщин!!! Что надо иметь в башке, чтобы писать подростку ты жирная, страшная и тд...", - возмущалась тогда Полякова.

Напомним, дочь Поляковой решила не останавливаться и вывалила новую порцию "откровений": "Ну и воспитали..."

Как сообщала Politeka, Полякова осрамилась на пляже, высказавшись о дерзком поведении дочери: "Страх быть осужденным..."

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