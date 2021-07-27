Известная певица Оля Полякова с дочерью Машей собрались на отдых во Францию, однако им существенно задержали рейс
Как пишет Politeka.net, 37-летняя популярная украинская певица Ольга Полякова активно ведет свой блог в Instagram, где делится с поклонниками подробностями своей жизни. Так, на этот раз Полякова рассказала фанатам, что они с 16-летней Машей собрались отдохнуть в Ницце. Для перелета они воспользовались услугами одной из мировых авиакомпаний, однако не обошлось и без конфузов.
По словам Поляковой, сначала их долго не выпускали из самолета при пересадке, а потом долго не могли зарегистрировать посадку на следующий самолет. Позже проблема решилась, однако Поляковой с дочерью пришлось 3 часа ждать рейса в аэропорту.
"Мы все-таки вылетаем в 21.30, а три часа будем просто ждать в аэропорту. А собирались поужинать в красивом ресторане...", - рассказывает Ольга.
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Зато 16-летняя Маша эту ситуацию восприняла с юмором и сказала, что будет снимать видео в TikTok пока они будут ждать рейс.
Заметим, что в качестве компенсации компания предложила звезде потратить 10 евро в магазинах аэропорта.
Ранее Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Поляковой смутила украинцев "взрослыми" песнями, видео: "это некрасиво".
Напомним, что Полякова резко сменила имидж, превратившись в "лихую Деву" 90-х: кадры перевоплощения.
А еще Politeka сообщала, что беда с дочкой Поляковой, 16-летняя Маша рассказала, как все произошло: "смотрю на пальцы, а они...".