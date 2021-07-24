Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, показала, як виступила на першому сольному концерті

16-річна дочка популярної української виконавиці робить перші кроки в музичній кар'єрі, повідомляє Politeka.net. Дівчина з друзями створили рок-групу "Шви", яка днями дала перший концерт.

Марія опублікувала відео з виступу у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Дочка співачки виконувала композицію в мікрофон, коли позаду неї хлопці грали на гітарах. Примітно, що Маша була в міні-сукні і кедах. Однак зухвалий стиль був присутній не тільки в одязі підлітка, а також в текстах "дорослих" пісень, в яких чітко чулися нецензурні вирази.

Глядачі пританцьовували, підспівували і аплодували.

"Концерт @shvy_official і так перший сольний концерт @shvy_official дякую всім тим хто нас підтримував ❤️❤️далі більше !!",- написала Марія.

"Молодець мені сподобалося", " це було афігенно🔥 🔥 🔥", " співати це явно не твоє🤮 🤢", "ну, чесно не дуже, але для початку може і піде)", "головне,що ти особистість і індивідуальність....і те, що ти робиш тобі до душі", "ганьба 💩 🤮 🤮 🤮 ну що за мати, так негарно", "все розумію...але це жахливо. Нецензурний вислів на людях, при мамі... це негарно для молодої дівчини", - прокоментували користувачі Мережі.

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