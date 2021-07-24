Популярна українська співачка Оля Полякова перед концертом розбурхала різкою зміною образу
Останнім часом практично кожен день Оля Полякова насолоджується концертним графіком-жодного дня без епічних відео не обходиться. Оскільки виконавиця тепер зайнята підготовкою до виступів, велика частина її контенту в Instagram складається з яскравих кадрів.
До виступів зірка підходить відповідально, особливо після довгої перерви і карантинних обмежень. Однак, не завжди вбрання артистки виглядають також розкішно, як і інший одяг Полякової. Наприклад, наряд в стилі лихих 90 – х і бунтарська зачіска – копія стрижки співачки Пінк-викликала у шанувальників не мало питань раніше.
В цей же раз зірка показала, як перетворювалася в такий вид заради виступу.
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До слјву, говорячи про костюми, Полякова не раз помічала, що її костюми робляться вручну – кожна паєтка і блискітка пришиваються окремо. Наприклад, її наряд з одних срібних блискіток важкий і важить кілька кг.
"Важко буває, але я теж не маленька дівчинка. До речі, цей тренд, 90-х, Я завела давно, ще в "колишньому», а потім всі почали копіювати", – зазначила Оля Полякова раніше в одному з інтерв'ю.
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