Популярная украинская певица Оля Полякова перед концертом взбудоражила резкой сменой образа

В последнее время практически каждый день Оля Полякова наслаждается концертным графиком – ни дня без эпичных видео не обходится. Поскольку исполнительница теперь занята подготовкой к выступлениям, большая часть ее контента в Инстаграм состоит из ярких кадров.

К выступлениям звезда подходит ответственно, особенно после долгого перерыва и карантинных ограничений. Однако, не всегда наряды артистки выглядят также роскошно, как и другая одежда Поляковой. К примеру, наряд в стиле лихих 90-х и бунтарская прическа – копия стрижки певицы Пинк – вызвала у поклонников не мало вопросов ранее.

В этот же раз звезда показала, как преображалась в такой вид ради выступления.

К слjву, говоря о костюмах, Полякова не раз подмечала, что ее костюмы делаются вручную – каждая пайетка и блестка пришиваются по отдельности. К примеру, ее наряд из одних серебряных блесток тяжелый и весит несколько кг.

"Тяжело бывает, но я тоже не маленькая девочка. Кстати, этот тренд, 90-х, я завела давно, еще в «Бывшем», а потом все начали копировать», – отметила Оля Полякова ранее в одном из интервью.

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