Дочка відомої співачки Олі Полякової 16-річна Маша розповіла про травму та її реакцію на це

Як повідомляє Politeka.net, дочка відомої української співачка Олі Полякової Маша Активний блогер в Instagram. 16-річна дівчина показує в мережі своє насичене життя, зібравши на своїй сторінці вже 170 тисяч передплатників.

Так, цього разу Полякова-молодша розповіла в сторіс про отриману травму, і поділилася, що у неї високий больовий поріг, так що болю вони не відчула. За словами Маші, вона пошкодила палець на нозі, але навіть не зрозуміла цього. Тільки коли руками вирішила помацати вологу, то зрозуміла, що це кров.

"Цікавий факт про мене. У мене дуже високий больовий поріг. Я собі роздовбала Пальці в кров на нозі і навіть цього не відчула. Я чіпаю пальці, думаю, чому вони мокрі. Потім дивлюся на пальці, а вони всі в крові. І я така, оу, прикольно", - розповіла Маша Полякова.

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