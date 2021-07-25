Відома співачка Оля Полякова показала один з найскладніших концертних образів

Відома артистка довго боролася за те, щоб виступати без обмежень і в першу чергу поспішила вакцинуватися, щоб влаштовувати концерти мало не кожен день. Причому реакцію користувачів мережі Ольга викликає відразу і не завжди позитивну.

Яскраві вбрання, відверті вирізи, незвичайні прикраси і колірна гамма не залишають нікого байдужими. Тому Полякова завжди спокійно реагує на будь-які відгуки. Не так давно в розділі Сторі в Instagram артистка показала, як веселиться в одному зі своїх костюмів перед концертом.

Масивна накидка, яка важить кілька кг, виглядає досить переконливо, а ось крихітний боді з безліччю блискіток, намистин і яскравим дизайном виглядав дуже незвично. У поєднанні з яскравим макіяжем образ зірки вийшов вельми ексцентричним.

Сама Ольга давно звикла до незвичайних рішень, тому легко танцювала на камеру в незвичайному вбранні і показала довгі ноги, якими так пишається.

Нагадавши, Полякова в костюмі з одних блискіток розлютила українців своїм виступом: "одне і те ж десять років!".

Як повідомляла Politeka, Полякова стиснула корсетом розкішні форми, напросившись на компліменти: навіть Лоліта в захваті.

Також Politeka писала, що Полякова у відвертих нарядах дала спеку на сцені, змусивши Астаф'єву охнути: "як же дуже!".