Дочь певицы Оли Поляковой дала первый сольный концерт со своей группой "Швы" и получила бурную реакцию от украинцев

Как сообщает Politeka.net, 16-летняя дочь известной певицы Оли Поляковой Маша делает свои первые шаги в музыке. Девушка стала солисткой подростковой группы "Швы", и уже дала первый концерт. Однако, реакция украинцев была неоднозначной – кому-то понравилось выступление Маши, но большинство ее раскритиковали, и за вокал, и за маты в песнях.

Оля Полякова решила заступиться за дочь и сняла на видео Машу, которая все объяснила, выложив ролик в своем Instagram. По словам 16-летней девушки, они с группой бунтуют против сексизма и эйджизма.

"Как мне написали: "Почему девочка и матерится?". А почему мальчику можно материться, у них больше свободы или чего-то еще такого? Я не понимаю. А против эйджизма, потому что вы все пишете мне: "Рано, рано выставлять такие фото". А в 50 лет мне будет уже не рано? Будет уже поздно?", - говорит Маша на видео.

Конечно же такое "откровение" Поляковой-младшей получило свою реакцию, в комментариях пользователи начали высказывать свое мнение: "Прежде чем протестовать, нужно что-то сделать в жизни", "Озвучивает мамин текст. Выглядит тупо и примитивно", "Ничего умного", "Ну и воспитали", "Девочка инфантильная!", "Какое солнце такой и лучик", "Ну не зашло людям, смиритесь уже. Сколько можно жевать. Реально в Оле разочаровываюсь".

Напомним, Разгневанная Полякова вцепилась в обидчиков дочери, ей ответили: "Мама Оля, поверьте...".

Как сообщала Politeka, Дочь Поляковой записала жесткое обращение к украинцам, укатив за границу, видео: "Будет уже поздно".

Также Politeka писала, что Оля Полякова взвыла на роскошном отдыхе с 16-летней дочерью: "Мы все сдохнем от...".