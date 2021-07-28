Известная певица Ольга Полякова в сети накинулась на подписчиков, которые осуждали выступление её дочери Маши

Как передает Politeka.net, недавно в сети появилось видео первого выступления дочери Ольги Поляковой - 16-летней Маши. Как известно, девочка солирует в панк-группе "Швы". Пользователи сети осудили выступление группы поскольку там мат и обратились с претензиями к Ольге Поляковой.

В защиту дочери певица выставила видео-обращение, в котором "вцепилась" в комментаторов: "

«Конечно понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что то, что делает Маша – это просто сказочки для деток по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь», - сказала артистка.

На этот раз 37-летняя артистка Ольга Полякова поделилась новым видео в Инстаграм. На кадрах - выступление дочери Маши. Она стоит на сцене со своей группой "Швы" и исполняет песню, в которой присутствует мат. Ольга прыгает и танцует под музыку и поддерживает свою дочь.

"Маша первый раз выступает со своей группой Швы.



Маруся! Ты крутая! Взорвала, порвала, подняла всех, а это очень сложно с незнакомыми песнями! Ты такая трушная, зажигалка, бунтарка! Ты энергичнее, голосистее и открытие меня, в твоём возрасте (мне пришлось много лет потратить на то, чтобы принять себя и открыться), а ты сразу такая, как нерв, творческая, пишешь музыку, слова, именно таких артистов сегодня время! Не слушай никого, иди вперёд, с опытом придёт мастерство!!! А пока учись и не останавливайся моя птичка! Горжусь тобой, моя любовь, моя жизнь, мой первый блин ))) и не комом!", поддержала свою дочь артистка.

Под этой публикацией продолжились осуждения выступления и критика Ольги как матери: "Мама Оля, поверьте, мы так же родители. И так же знаем что слушают наши дети. Если нам не зашли слова песен Марии, это не говорит о том что мы с Луны упали, тут напрашивается мысль "Не протест ли Вам, родители Маши, не к Вам ли обращены слова?", "Какой кошмар! Что песня,что исполнение,что голос! Не в обиду Оле"

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