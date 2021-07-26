Известная украинская певица Оля Полякова показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. Красотка недавно вакцинировалась и уже успела улететь на отдых, прихватив с собой старшую дочь Марию. Исполнительница сразу начала активно показывать в сторис, как проходит отдых.

На новых кадрах Оля была в купальнике, стильных очках и шляпе. Красотка стояла перед камерой, демонстрируя роскошные формы. На втором сторис Полякова показала, как дочь плавает в бассейне. Маша помахала на камеру, когда мама на нее навела.

"Ну что, друзья мои. Посмотрите, в какой красоте мы с машкой находимся. Очень ждем хозяйку домой, хотя у нее там так хорошо, что даже неудобно как-то вызывать ее обратно домой. Никуля, мы тебя ждем. Наслаждаемся".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Напомним, Полякова резко высказала украинцам, что о них думает после волны негатива в адрес дочери

А еще Politeka писала, что Оля Полякова в блестящем боди и колготках в клеточку устроила "дикие" танцы

Также Politeka сообщала, что Полякова на всю страну похвасталась роскошным особняком с яхтой, баней и купелью



