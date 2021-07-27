Известная украинская певица Оля Полякова вместе с 16-летней дочерью Машей полетели на отдых во Францию
Как пишет Politeka.net, 37-летняя популярная украинская певица Ольга Полякова активно ведет свой блог в Instagram, где делится с поклонниками подробностями своей жизни. Так, на этот раз звезда с дочерью решили отдохнуть на Лазурном берегу во Франции.
Полякова с 16-летней Машей отдыхают в роскошном доме с бассейном в Ницце, из окон которого открывается невероятный вид на Средиземное море. Однако, звезда призналась фанатам, что на отдыхе им с Машей очень скучно, ведь поблизости нет никаких развлечений.
"Только что до меня дошла информация, что вечеринок нигде по миру нет. Все закрыто, поэтому ко мне пришло страшное осознание – мы все умрем не от "короны", мы все сдохнем от скуки", - сетует Полякова.
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Украинская звезда в своем Instagram делится с поклонниками подробностями своего отдыха во Франции. Так, они с Машей готовят украинские блюда, загорают и гуляют по городу.
Ранее Politeka писала, что 48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "стальной пресс здесь только у одной".
Напомним, что Полякова резко высказала украинцам, что о них думает после волны негатива в адрес дочери: "Она еще покажет вам".
А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова в блестящем боди и колготках в клеточку устроила "дикие" танцы: кадры веселья.