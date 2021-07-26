Співачка Оля Полякова відповіла на критику творчості своєї старшої дочки Маші

Як відомо, виконавиця з чоловіком виховують двох дочок: 16-річну Машу і 9-річну Алісу. Старша дівчинка вже щосили розкручує себе як інста-блогера і модель, і навіть співає в а панк-рок групі"шви". Днями вона дала свій перший концерт. Однак, в мережі стали обурюватися через матів в текстах пісень. Оля Полякова вирішила відповісти на такі зауваження, повідомляє Politeka.net.

"Звичайно розумію, що багатьох дуже сильно обурили мати. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях, але якби ви послухали коли-небудь, поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже здивувалися. Тому що те, що робить Маша – це просто казочки для діток порівняно з тим, що сьогодні слухає молодь», - сказала артистка.

Полякова підкреслила, що завжди буде підтримувати свою дочку.

"Вона розвивається в такому напрямку, це її право. Я можу навіть не бути на її боці, але підтримувати я її буду завжди. Чого і вам зі своїми дітьми бажаю. Вона ще покаже вам, повірте», - заявила артистка.

Нагадаємо, Оля Полякова в блискучому боді і колготках в клітинку влаштувала "дикі" танці.

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