У мережі шанувальники порівняли Руслану і Ольгу Полякову

Як повідомляла Politeka.net, на сторінці "Зірковий шлях" порівнюють літні фотографії українських знаменитостей. Всі дівчата в купальниках і сранівают їх спортивну фігуру, а саме прес.

На сторінці "Зіркового шляху" 10 учасниць. Серед них-Ольга Полякова, Аліна Гросу, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Руслана, Гайтана, Ольга Горбачова, Вікторія Смеюха, Марина Узелкова і Солоха.

У коментарях вибухнула суперечка, безліч шанувальників на перше місце виставляють відому виконавицю - Руслану: "Руслана в свої роки - вогонь", "Руслана красуня, фігура вогонь", "Сталевий прес тут тільки в однієї дівчини - Руслани", "якщо саме "сталевий" - Руслана. Якщо "красивий" - то Полякова", "у Руслани номер 1", "Якщо реально, то Руслана ..далеко всіх залишила позаду...однозначно".

А ось Аліну Гросу засудили і присвоюють їй одне з останніх місць: "Руслана і Марина Боржемська перші місця. А Аліна Гросу на останньому.", "Де Ви там побачили у Гросу прес?", "А мені одній здається що там є відфотошоплені преси), наприклад у Полякової і чомусь здається у Гросу також".

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