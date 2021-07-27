В сети поклонники сравнили Руслану и Ольгу Полякову

Как сообщала Politeka.net, на странице "Зірковий шлях" сравнивают летние фотографии украинских знаменитостей. Все девушки в купальниках и сранивают их спортивную фигуру, а именно пресс.

На странице "Зіркового шляха" 10 участниц. Среди них - Ольга Полякова, Алина Гросу, Надя Дорофеева, Юлия Санина, Руслана, Гайтана, Ольга Горбачева, Виктория Смеюха, Марина Узелкова и Солоха.

В комментариях разразился спор, множество поклонников на первое место выставляют известную исполнительницу - Руслану: "Руслана в свои года - огонь", "Руслана красотка, фигура огонь", "Стальной пресс тут только у одной девушки - Русланы", "Если именно «стальной» - Руслана. Если «красивый» - то Полякова", "У Русланы номер 1", "Если реально "стальной", то Руслана ..далеко всех оставила позади...однозначно".

А вот Алину Гросу осудили и присваивают ей одно из последних мест: "Руслана и Марина Боржемська первые места. А Алина Гросу на последнем.", "Где вы там увидели у Гросу пресс?", "А мне одной кажется что там есть отфотошопленные прессы), например у Поляковой и почему-то кажется у Гросу также".

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