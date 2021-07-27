Відома співачка Оля Полякова з дочкою Машею зібралися на відпочинок у Францію, однак їм суттєво затримали рейс

Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка Ольга Полякова активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками подробицями свого життя. Так, цього разу Полякова розповіла фанатам, що вони з 16-річною Машею зібралися відпочити у Ніцці. Для перельоту вони скористалися послугами однієї зі світових авіакомпаній, однак не обійшлося й без конфузів.

За словами Полякової, спочатку їх довго не випускали з літака при пересадці, а потім довго не могли зареєструвати посадку на наступний літак. Пізніше проблема вирішилася, однак Поляковій з дочкою довелося 3 години чекати рейсу в аеропорті.

"Ми все-таки вилітаємо о 21.30, а три години будемо просто чекати в аеропорту. А збиралися повечеряти в красивому ресторані…", - розповідає Ольга.

Натомість 16-річна Маша цю ситуацію сприйняла з гумором й сказала, що буде знімати відео в TikTok поки вони чекатимуть рейс.

Зауважимо, що як компенсацію компанія запропонувала зірці витратити 10 євро в магазинах аеропорту.

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