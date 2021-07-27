Відома співачка Оля Полякова з дочкою Машею зібралися на відпочинок у Францію, однак їм суттєво затримали рейс
Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка Ольга Полякова активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками подробицями свого життя. Так, цього разу Полякова розповіла фанатам, що вони з 16-річною Машею зібралися відпочити у Ніцці. Для перельоту вони скористалися послугами однієї зі світових авіакомпаній, однак не обійшлося й без конфузів.
За словами Полякової, спочатку їх довго не випускали з літака при пересадці, а потім довго не могли зареєструвати посадку на наступний літак. Пізніше проблема вирішилася, однак Поляковій з дочкою довелося 3 години чекати рейсу в аеропорті.
"Ми все-таки вилітаємо о 21.30, а три години будемо просто чекати в аеропорту. А збиралися повечеряти в красивому ресторані…", - розповідає Ольга.
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Натомість 16-річна Маша цю ситуацію сприйняла з гумором й сказала, що буде знімати відео в TikTok поки вони чекатимуть рейс.
Зауважимо, що як компенсацію компанія запропонувала зірці витратити 10 євро в магазинах аеропорту.
Раніше Politeka писала, що 16-річна дочка Олі Полякової збентежила українців "дорослими" піснями, відео: "Це негарно".
Нагадаємо, що Полякова різко змінила імідж, перетворившись на "лиху діву" 90-х: кадри перевтілення.
А ще Politeka повідомляла, що біда з донькою Полякової, 16-річна Маша розповіла, як все сталося: "Дивлюся на пальці, а вони...".