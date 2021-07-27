Оля Полякова показала старшую дочь Машу, которая резко обратилась к украинцам

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. У красотки есть две дочери - Маша и Алиса. Старшая дочь 16-летняя Маша сейчас вместе с мамой отдыхает на курорте и Оля решила показать дочь в купальнике, которая решила прокомментировать комментарии комментаторов.

Оля спросила у Маши, почему она ругается в песнях, против чего бунт, на что дочь ответила:

"Мы бунтуем против сексизма и эйджизма, как показывает секзизм в нашей стране, как мне написали: "Почему девочка и матерится?". А почему мальчику можно матерится, у них больше свободы или чего-то еще такого?. Я не понимаю. Какой-то предрассудок что девушка не должна матерится или она не имеет даже права это делать. А против эйджизма, потому что вы все пишете мне: "Рано, рано выставлять такие фото". А в 50 лет мне будет уже не рано? Будет уже поздно. В 18 тоже ты уже взрослая, тебе уже поздно. Когда у нас есть время, когда мы можем что либо делать? Его нет. Тебе или слишком рано или тебе слишком поздно. Получается, что нет правильного времени и возраста, чтобы просто быть собой".



"А теперь Маша полякова комментирует комментарии комментаторов", - написала Оля.

Фанаты начали активно смотреть видео и писать комментарии:

"Все по делу сказала", "Какую ерунда она говорит. Маты это не запрет для девушек, маты это неприемлемо для воспитанных людей", "Не снимайте ее больше", "Девочка инфантильная".

Напомним, Полякова резко высказала украинцам, что о них думает после волны негатива в адрес дочери

А еще Politeka писала, что Оля Полякова в блестящем боди и колготках в клеточку устроила "дикие" танцы

Также Politeka писала, что Полякова на всю страну похвасталась роскошным особняком с яхтой, баней и купелью



