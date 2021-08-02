Певица Оля Полякова в интервью Кате Осадчей раскрыла новые детали скандала с Меладзе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова некоторое время назад публично обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Артистка рассказала, что "знаки внимания" он проявлял, когда она была еще юной, однако тогда смогла противостоять его "ухаживаниям".

Константин Меладзе никак не отреагировал на заявления Поляковой, зато его брат – певец Валерий Меладзе в недавнем интервью обвинил Олю во лжи и назвал ее фриком. Теперь уже певица ответила на такие высказывания в интервью Кате Осадчей.

"Я хочу сказать одно. Никогда не молчите, когда вас обижают. Почему это я должна не обращать внимание, когда человек захотел меня обесценить, сказать, что она там фрик, что-то лжет. Это правда! И я имею право эту правду озвучить", - заявила Полякова.

Она также ответила на вопрос о том, не звонили ли ей представители семьи Меладзе со словами, что все это неправда, и не выдумывай. "Если бы это была неправда, они бы позвонили, понимаешь?", - ответила Оля.

Напомним, Полякова показала красоту в платье с разрезом, затмив подружек и дочь: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Полякова, муж которой старше ее на 15 лет, оказалась в нежных объятиях Винника: "Душа поет".

Также Politeka писала, что Мила Нитич из Голосу країни "отбрила" Полякову с ее требованием извиниться: "Не на ту напала".