Певица Оля Полякова в интервью Кате Осадчей раскрыла новые детали скандала с Меладзе
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова некоторое время назад публично обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Артистка рассказала, что "знаки внимания" он проявлял, когда она была еще юной, однако тогда смогла противостоять его "ухаживаниям".
Константин Меладзе никак не отреагировал на заявления Поляковой, зато его брат – певец Валерий Меладзе в недавнем интервью обвинил Олю во лжи и назвал ее фриком. Теперь уже певица ответила на такие высказывания в интервью Кате Осадчей.
"Я хочу сказать одно. Никогда не молчите, когда вас обижают. Почему это я должна не обращать внимание, когда человек захотел меня обесценить, сказать, что она там фрик, что-то лжет. Это правда! И я имею право эту правду озвучить", - заявила Полякова.
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Она также ответила на вопрос о том, не звонили ли ей представители семьи Меладзе со словами, что все это неправда, и не выдумывай. "Если бы это была неправда, они бы позвонили, понимаешь?", - ответила Оля.
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