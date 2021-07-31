Певица Оля Полякова оказалась в объятиях популярного артиста
Оля Полякова уже 17 лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом, от которого родила двоих дочерей, передает Politeka.net. Пара познакомилась, когда певица выступала на дне рождения будущего мужа.
Сначала Ольга и Вадим общались как друзья, но позже их отношения переросли в романтические. 15-летняя разница в возрасте обоих не смущала.
Артистка в одном из интервью вспоминала, что на ранней стадии отношений она показывала свой "буйный" характер, устраивала истерики и била посуду. Однако со временем влюбленные нашли общий язык, а всю свою колоссальную энергию певица научилась выплескивать на зрителей, и скандалов в семье стало гораздо меньше.
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Жена Влада Ямы показала результат теста на беременность: "Бешеная и счастливая"
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Сияющая Мишина и победитель "Танців з зірками" снова вместе, об Эллерте ни слова: "Ну что..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Сейчас артистка продолжает много сниматься, общаться с поклонниками и коллегами. В этот раз певица удивила снимком, на котором она нежно обнимается с Олегом Винником. Оля прижалась к артисту и улыбнулась.
"С днем Рождения, Олег Винник! Пусть душа поет! Вдохновения, приятных перемен и большой любви поклонников твоего творчества!", - написала артистка, поздравив своего коллегу.
К слову, оба вместе были детективами на шоу "Маска".
Напомним, Полякова жестко "проехалась" по украинцам после шопинга в Ницце
Как сообщала Politeka, разгневанная Полякова жестко осадила украинцев, критикующих ее фигуру
Также Politeka писала, что Оля Полякова в блестящем боди и колготках в клеточку устроила "дикие" танцы