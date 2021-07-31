Певица Оля Полякова оказалась в объятиях популярного артиста

Оля Полякова уже 17 лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом, от которого родила двоих дочерей, передает Politeka.net. Пара познакомилась, когда певица выступала на дне рождения будущего мужа.

Сначала Ольга и Вадим общались как друзья, но позже их отношения переросли в романтические. 15-летняя разница в возрасте обоих не смущала.

Артистка в одном из интервью вспоминала, что на ранней стадии отношений она показывала свой "буйный" характер, устраивала истерики и била посуду. Однако со временем влюбленные нашли общий язык, а всю свою колоссальную энергию певица научилась выплескивать на зрителей, и скандалов в семье стало гораздо меньше.

Сейчас артистка продолжает много сниматься, общаться с поклонниками и коллегами. В этот раз певица удивила снимком, на котором она нежно обнимается с Олегом Винником. Оля прижалась к артисту и улыбнулась.

"С днем Рождения, Олег Винник! Пусть душа поет! Вдохновения, приятных перемен и большой любви поклонников твоего творчества!", - написала артистка, поздравив своего коллегу.

К слову, оба вместе были детективами на шоу "Маска".

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