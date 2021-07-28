Ольга Полякова набросилась на подписчиков, которые обсуждали ее фигуру в социальных сетях
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала фото в купальнике и решила отчитать тех, кто под предыдущим постом высказывался о ее фигуре.
«Бляха муха…, да некоторые здесь охренели, от безнаказанности…, какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды…неужели людей оценивают только по внешности…, это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию???? Неужели», - возмутилась Полякова.
В комментариях артистке оставили массу комплиментов. Многие решили ответить Поляковой на ее замечания.
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"Поможет только лоботомия", «Роскошь», «Достойный ответ Джей Ло», «Олечка вы супер», «Мое солнышко», «Ты прекрасна. Обожаю тебя. Прекрасная мать и талантливый человек», «Ну а как же без хайпа!? Нашим людям нужен хлеб и зрелища. Вы показываете свою жизнь, а люди по фото делают выводы», «Браво Ольга!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Оля Полякова взвыла в отпуске с 16-летней дочерью: "Мы все сдохнем от...".
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