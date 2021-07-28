Ольга Полякова набросилась на подписчиков, которые обсуждали ее фигуру в социальных сетях

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала фото в купальнике и решила отчитать тех, кто под предыдущим постом высказывался о ее фигуре.

«Бляха муха…, да некоторые здесь охренели, от безнаказанности…, какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды…неужели людей оценивают только по внешности…, это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию???? Неужели», - возмутилась Полякова.

В комментариях артистке оставили массу комплиментов. Многие решили ответить Поляковой на ее замечания.

"Поможет только лоботомия", «Роскошь», «Достойный ответ Джей Ло», «Олечка вы супер», «Мое солнышко», «Ты прекрасна. Обожаю тебя. Прекрасная мать и талантливый человек», «Ну а как же без хайпа!? Нашим людям нужен хлеб и зрелища. Вы показываете свою жизнь, а люди по фото делают выводы», «Браво Ольга!», - пишут пользователи сети.

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