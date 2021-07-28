Відома співачка Ольга Полякова знову висловилася про зухвалу і непристойну поведінку дочки
Артистка нещодавно потрапила в скандал, підтримавши виступ дочки. Неповнолітня Маша виступила з групою і потрапила під хвилю насмішок, адже виконала пісні з непристойними виразами. Поруч стоїть Полякова радісно підспівувала і підтримувала Машу. Саме тому потік коментарів все ще сиплеться на співачку.
Під новим постом артистка знову вирішила виправдати свою дочку:
«В 15 рано, в 50 пізно... А коли не рано і не пізно? Коли можна бути самим собою? Спасибі, Маша, що не боїшся. Пробувати, помилятися, сперечатися, доводити, бунтарить. Задавати питання, які можуть зустріти неприйняття. Ейджизм і сексизм це якраз про страх. Страх бути засудженим, засудженим, страх заявити про себе, бути собою таким, яким ти є, залежати від чужої думки, від чужих оцінок.
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Колись я перестала боятися бути смішною. Це принесло мені удачу. Зараз я вчуся бути відкритою. Любити себе, свій вік, своє тіло, свої думки і почуття. Любити людей такими, якими вони є, не вимагаючи від них відповідати моїм очікуванням. Вчуся бути, а не здаватися. І я не боюся, що це комусь не сподобається. Можливо, це і змушує мене працювати над собою, бути повною ідей, планів, енергії, пристрасті і любові» - написала Полякова, в черговий раз отримавши бурхливу реакцію в мережі.
Думки шанувальників розділилися: хтось обговорив зовнішність зірки і її неприродну форму бюста. Хтось був здивований незадовільною поведінкою Маші, а хтось просто підтримав право Полякової заступитися за дочку:
"Ціную свій час віддаляюся від Полякової з її сторінки ,як то я була іншої думки , а на таких як ми вони заробляють не погані гроші; розчарували як то так; Ой який стрьомний силікон 🥴 поганий ракурс для фото; це ж скільки заздрості у людей; але груди робив руко*опий хірург((( який прекрасний силікон; Так не вистачає вас зараз...😢».
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