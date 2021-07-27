Відома українська співачка Оля Полякова разом із 16-річною донькою Машею полетіли на відпочинок до Франції
Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка Ольга Полякова активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками подробицями свого життя. Так, цього разу зірка з дочкою вирішили відпочити на Лазурному березі у Франції.
Полякова з 16-річною Машею відпочивають у розкішному будинку з басейном у Ніцці, з вікон якого відкривається неймовірний вигляд на Середземне море. Однак, зірка зізналася фанатам, що на відпочинку їм з Машею дуже нудно, адже поблизу немає жодних розваг.
"Тільки що до мене дійшла інформація, що вечірок ніде по світі немає. Все закрито, тому до мене прийшло страшне усвідомлення – ми всі помремо не від "корони", ми всі здохнемо від нудьги", - жаліється Полякова.
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Українська зірка у своєму Instagram ділиться з шанувальниками подробицями свого відпочинку у Франції. Так, вони з Машею готують українські страви, загоряють та гуляють містом.
Раніше Politeka писала, що 48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу: "Сталевий прес тут тільки в однієї".
Нагадаємо, що Полякова різко висловила українцям, що про них думає після хвилі негативу на адресу дочки: "Вона ще покаже вам".
А ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова в блискучому боді і колготках в клітинку влаштувала "дикі" танці: кадри веселощів.