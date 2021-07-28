Відома співачка Ольга Полякова в мережі накинулася на передплатників, які засуджували виступ її дочки Марії
Як передає Politeka.net, нещодавно в мережі з'явилося відео першого виступу дочки Ольги Поляково - 16-річної Маші. Як відомо, дівчинка виконує соло в панк-групі "Шви". Користувачі Мережі засудили виступ гурту оскільки там мат і звернулися з претензіями до Ольги Полякової.
На захист дочки співачка виставила відео-звернення, в якому "вчепилася" в коментаторів: "Звичайно розумію, що багатьох дуже сильно обурили мати. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях, але якби ви послухали коли-небудь, поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже здивувалися. Тому що те, що робить Маша – це просто казочки для діток порівняно з тим, що сьогодні слухає молодь», - сказала артистка.
Цього разу 37-річна артистка Ольга Полякова поділилася новим відео в Instagram. На кадрах-виступ дочки Маші. Вона стоїть на сцені зі своєю групою " шви " і виконує пісню, в якій присутній мат. Ольга стрибає і танцює під музику і підтримує свою дочку.
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"Маша перший раз виступає зі своєю групою.
Маруся! Ти крута! Підірвала, порвала, підняла всіх, а це дуже складно з незнайомими піснями! Ти така трушна, запальничка, бунтарка! Ти енергійніше, голосистее і відкриття мене ,в твоєму віці (мені довелося багато років витратити на те, щоб прийняти себе і відкритися), а ти відразу така, як нерв, творча, пишеш музику, слова, саме таких артистів сьогодні час! Не слухай нікого, йди вперед, з досвідом прийде майстерність!!! А поки Вчися і не зупиняйся моя пташка! Пишаюся тобою, моя любов, моє життя, мій перший млинець))) і не грудкою!", підтримала свою дочку артистка.
Під цією публікацією продовжилися засудження виступу і критика Ольги як матері: "Мама Оля, повірте, ми так само батьки. І так само знаємо що слухають наші діти. Якщо нам не зайшли слова пісень Марії, це не говорить про те що ми з Місяця впали, тут напрошується думка " чи не протест Вам, батьки Маші, чи не до вас звернені слова?", "Який кошмар! Що пісня, що виконання, що голос! Не в образу Олі"
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