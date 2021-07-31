Оля Полякова с дочерью Машей и другими девушками показали, как отдыхают

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова сейчас отдыхает с дочерью Машей на курорте. Красотка регулярно делится кадрами из отпуска, радуя фанатов в Инстаграм.

На новом фото Оля показалась в платье, выставив ножку. Другие девушки, включая дочь, были в аналогичных нарядах, но ничего не показывали в разрезе.

"Богини спустились с Олимпа!", - написала Оля.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Вау", "Ух, какие", "Настоящие Богини. А ваши эфиры огонь", "Оля, какие красивые платья! Моя мечта... Что это за бренд? Дольче?", "Одинаковые платья, а как по разному на всех смотрятся. Оля - Вы лучше всех)", "Точно, богини красотки", "Ляпота, услада для глаз", "Мля думал богини бухие на Олимпе дрыхнут вечно, а они вон спустились видимо пмс прошло".

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