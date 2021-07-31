Конфликт между звездой "Голосу країни" Милой Нитич и певицей Олей Поляковой, похоже, только разгорается

Так, 37-летняя суперблондинка потребовала от Нитич публичных извинений после ее нелестных слов. Ранее Мила в одном из интервью комментировала конфликт между Ани Лорак и Константином Меладзе (громкое дело о харрасменте), назвав вмешательство Поляковой в эту ситуацию - желанием в очередной раз пропиариться.

"Оля Полякова как всегда занимается популизмом и просто себя пиарит, и все. Она делает это очень часто и сильно злоупотребляет этим в последнее время. Извините меня... просто сейчас пошла эта модная волна из Голливуда о харассменте и дошла до наших артистов", - заявляла тогда Нитич.

Поляковой жутко не понравились слова коллеги и она потребовала от нее извинений, написав свои требования в соцсети. Но Мила считает, что Оля "не на ту напала".

"Та вся тирада, которую Оля написала мне перед этим, была "стерта" последней фразой - "ты должна публично извиниться". Для кого Оля Полякова стала рупором справедливости? Давайте будем честными... Сколько раз она обижала своих коллег по цеху, насмехалась, позволяла себе острые словечки и некорректные шутки...", - отреагировала Нитич.

Судя по всему, Полякова может так и не дождаться извинений.

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