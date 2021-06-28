Известный украинский ресторатор Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф", а также звезда "Голоса" певица Мила Нитич обратились к украинцам

Как пишет Politeka.net, сегодня, 28 июня в Украине отмечают День Конституции Украины. Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил поздравить украинцев с праздником, опубликовал фото в украинской рубашке.

"Поздравляю с Днем Конституции, Украина!", - написал Эктор.

Мила оказалась более многословной:

"А вы знаете как была написана и принята Конституция Украины ?! Леонид Данилович Кучма, наш второй президент сказал: Да пацаны, вот пока не примете и не утвердите Конституцию, будете спать и есть в Раде, и все ваши путевки на Мальдивы пойдут в топку !.

Думаю последний факт сыграл финальную роль! И практически за 24 часа был принят «Главный Закон Украины"! 28 июня 1996 в 9:18.

.И помните: «Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах»

С Днем Конституции друзья !.

..P.S. История кстати реальная, и взята из урока Конституции".

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