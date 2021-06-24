Известный украинский ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", показал себя за работой

Как пишет Politeka.net, 49-летний Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и судьей шоу "Мастер Шеф". Шеф-повар также активно ведет страничку в Инстаграм, где постоянно радует украинцев интересным контентом.

В этот раз Эктор показал, как работает на кухне, давая мастер-класс. На кадрах Хименес-Браво занимался любимым делом - готовкой.

"У Насти Каменских и Оли Поляковой гастрольные туры, а у меня своя площадка для выступлений. И честно, я чувствую себя на мастер-классах вроде рок-звезда. А где вы чувствуете себя как рыба в воде?", - написал Эктор.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю очень быстро ездить на электроколяске", "В ресторанах, посещать новые заведения, пробовать изысканную, странную, необычную еду, развлекать свои вкусовые рецепторы, писать честные отзывы! Вот это моё хобби, моя страсть, а и ещё бег, обожаю! Однажды пробежала чикагский полумарафон", "Там где водопады", "На работе и в миграционных службах и других подобных госучреждениях. И на кухне, конечно (только на своей)".

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