Известная украинская певица Мила Нитич, участница "Голосу країни", оказалась на свадьбе ведущего 1+1 Богдана Юсипчука, а также финалистки "Холостяка 11" Юлии "Зайки" Бельченко
Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является украинской певицей. Красотка пригласили на свадьбу к телеведущему из 1+1 Богдану Юсипчуку, а также звезды последнего "Холостяка" Юлии Бельченко, которая прошла в финальную часть проекта.
На новом фото, которое Мила опубликовала в Инстаграм, позировала вся троица. С одной стороны стоял в рубашке и пиджаке Богдан, с другой - Нитич, которая была в красно-белом наряде. По центру находилась невеста Юлия, которая была в шикарном свадебном платье с прозрачным верхом.
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"Никогда бы не подумала, что буду исполнять первый свадебный танец для Богдана Юсипчука и Юлии Бельченко. Поздравляю, вы прекрасные", - нспиаала под фотографией Нитич.
На других стори можно увидеть пение Нитич и танец молодых.
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