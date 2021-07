Певица Мила Нитич, принимавшая участие в "Голосі країни 11" в команде Тины Кароль, похвасталась своим участием в новом проекте

30-летняя звезда стала участницей шоу "Співають всі". Кадрами со съемов она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

«Ну что, ребята, мы готовы к труду и обороне. Нам осталось до конца съемок еще несколько дней. Я хочу напомнить, что с конца август стартует проект, в котором будет сразу 100 звезд. И среди них буду я. Смотрите. Не пропустите. Вам понравится», - обратилась Нитич к фолловерам.

Новый проект выйдет на телеэкраны 21 августа.

«Співають всі!» - это украинская адаптация всемирно известного формата All Together Now. Больше 80 талантливых участников предстанут перед жюри, в состав которого вошли 100 украинских артистов, а главной судьей стала Наталья Могилевская.

