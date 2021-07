Певица Алина Гросу пожаловалась фанатам на проблемы со здоровьем

Как известно, 26-летняя артистка принимает участие в новом шоу "Співають всі", съемки которого уже стартовали. Ведущим проекта стал Владимир Остапчук, а сотню звезд в жюри возглавила певица Наталья Могилевская.

Алина выставила новые "сториз" у себя в Инстаграм, которые записала в перерыве между съемками, и поделилась своей "бедой", передает Politeka.net.

По правилам шоу, участнику нужно исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать. Видимо, Гросу готова поддержать чуть ли не каждого из них, так как девушка уже сорвала голос. Об этом она как раз и рассказала.

"Ну что, друзья, я сорвала абсолютно голос, петь не могу больше вообще. И мне больно в эти дни... так как я тут в жюри, кричу, пою... я не знаю, что там будут в итоге по телевидению показывать, но горло у меня просто сорвано. Тут все сто человек сорвали голос точно!", - поделилась она.

Отметим, "Співають всі" является аналогом британского проекта All Together Now. Украина стала 18-й страной, подхватившей эту идею. В нашей версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей. Победитель получит приз в размере 500 тысяч гривен.

